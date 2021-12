Tekab 308 Polres Way Kanan Lumpuhkan DPO Pelaku Curas Sepeda Motor

Dokumentasi Polres Way Kanan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Tekab 308 Satrekrim Polres Way Kanan meringkus diduga DPO pelaku curas di Jalan poros, Kampung Tanjung Ratu, Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan, Rabu (15/12/2021).

Tersangka inisial SN (30)warga Kampung Tanjung Ratu, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung melalui Kasatreskrim AKP Andre Try Putra menerangkan kronologis kejadian curas (pencurian dengan kekerasan) terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 Wib di Jalan poros, Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan.

Saat itu, korban an Fani bersama rekannya Edi berboncengan dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda beat warna putih hendak mengantar nasi dari Kampung Pakuan Baru menuju ke Kampung Permantan.

Ketika di tengah perjalanan tepatnya di jalan poros Kampung Tanjung Ratu korban melihat di depan jalan ada pohon kering melintang, tanpa curiga korban berhenti dan menyingkirkan pohon tersebut.

Beberapa waktu kemudian, datang dua orang laki-laki yang tidak dikenal mengendarai motor honda revo warna hitam merah yang sempat berpapasan dengan korban sebelumnya.

Modusnya pelaku lansung menghampiri korban dengan berpura–pura meminta nasi, kemudian pelaku malah menggeledah kantong celana dan hendak mengambil handphone korban.

Menyadari perbuatan yang dilakukan orang tersebut, seketika Fani langsung melajukan kendaraannya, namun pelaku menarik jaket Edi (rekan korban) sehingga terjatuh dan mengancamnya dengan satu buah pisau yang di tempelkan ke leher Edi.

Sedangkan Fani yang sempat melarikan diri berhasil dihentikan rekan pelaku satunya, karna Fani takut ancaman pelaku dengan senjata tajam jenis pisau tersebut sehingga Fani berhenti memberikan satu buah handphone merk VIVO Y83 warna biru.

Tak hanya itu, pelaku juga hampir melukai Fani dengan menusuk pisau yang digunakan saat beraksi namun fani berhasil menghindari dan akhirnya pelaku berhasil mengambil sepeda motor milik korban.