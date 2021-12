Jadwal Babak 16 Besar Liga Champions, Inter Milan vs Liverpool, Rekor Buruk Hantui Nerazzurri

Ilustrasi. Jadwal 16 Besar Liga Champions 2021-2022 Inter Milan vs Liverpool, Rekor Buruk Hantui Nerazzurri

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jadwal 16 besar Liga Champions 2021-2022 akan menyajikan sejumlah laga seru dan menarik.

Duel big match 16 besar liga Champions diantaranya mempertemukan Inter Milan vs Liverpool

Laga Inter Milan vs Liverpool di babak 16 besar Liga Champions akan digelar Kamis 17 Februari 2022 pukul 03.00 WIB di Stadion San Siro

Berdasarkan catatan head to head Inter Milan vs Liverpool, The Reds masih menjadi lawan berat buat Nerazzurri.

Bahkan pertemuan ini bisa menjadi mimpi buruk buat anak asuh Simone Inzaghi

Pasalnya dari rekor pertemuan keduanya, The Reds terbilang unggul. Inter dan Liverpool sebelum ini sudah bertemu empat kali di kompetisi UEFA.

Empat pertemuan terjadi di semifinal European Cup 1964/65 dan babak 16 besar Liga Champions 2007/08.

Inter cuma menang sekali. Sisanya, kalah tiga kali.

Jurgen Klopp sempat berkomentar menyikapi hasil undian babak 16 besar Liga Champions

Pelatih asal jerman tersebut memberikan sanjungan kepada Simone Inzaghi, sang arsitek Nerazzurri.