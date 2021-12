JADWAL Liga Inggris Man United vs Brighton Resmi Ditunda, Skuad Setan Merah Tersisa 7 Pemain

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Lantaran kasus Covid-19 yang meningkat di Inggris, jadwal Liga Inggris antara Man United vs Brighton resmi ditunda.

Seharusnya, laga Man United vs Brighton digelar di pekan ke-17 pada Rabu 15 Desember 2021 di Stadion Old Trafford.

Adapun live Liga Inggris bisa disaksikan melalui link live streaming Mola TV. (link di akhir artikel)

Diketahui, sejumlah pertandingan di Liga Inggris 2021-2022 terpaka ditunda seiring meningkatnya kasus positif Covid-19 yang dialami tim-tim di liga Inggris.

Sudah ada 9 pertandingan di Liga Inggris 2021-2022 yang harus ditunda karena merebaknya kasus Covid-19 belakangan ini.

Baca juga: HASIL Liga Inggris Chelsea vs Everton, The Blues Tertinggal dari Man City, Tuchel Frustrasi

Partai Brighton vs Tottenham di pekan ke-16 menjadi laga pertama musim ini yang mesti tertunda gara-gara kasus Covid-19.

Di pekan ke-17 Liga Inggris, tercatat ada tiga laga tertunda, yakni Brentford vs Man United (15/12), Burnley vs Watford (16/12), dan Leicester vs Tottenham (16/12).

Penundaan laga kembali dilakukan pada lima pertandingan di pekan ke-18 Liga Inggris yang seharusnya bergulir akhir pekan ini.

Kelima laga tersebut yani Man United vs Brighton, Southampton vs Brentford, Watford vs Crystal Palace, West Ham United vs Norwich City, dan Everton vs Leicester City.

Man United menjadi salah satu tim yang merasakan dampak terparah dari penularan Covid-19, yang angkanya kembali tinggi seiring kemunculan varian baru Omicron.

Baca juga: Jadwal Liga Inggris Tottenham vs Liverpool Terancam Covid-19, Klopp Ngotot Laga Tetap Digelar