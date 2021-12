Konsumsi Sabu, Dua Pria di Negeri Agung Diamankan Polres Way Kanan

HR (33) dan TAO (23) diamankan Polres Way Kanan karena mengonsumsi sabu.

Dok Polres Way Kanan

TRIBINLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Satresnarkoba Polres Way Kanan mengamankan dua pria yang diduga mengonsumsi sabu di Kampung Negeri Agung, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan. Jumat (17/12/2021).

Tersangka berinisial HR (33), warga Kampung Negeri Agung, Kecamatan Negeri Agung, dan TAO (23), warga Kampung Kali Papan, Kecamatan Negeri Agung.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung melalui Kasat Narkoba Iptu Mirga Nurjuanda menjelaskan, penangkapan berawal saat petugas mendapatkan informasi terkait penyalahgunaan sabu di Kampung Negeri Agung, Selasa (14/12/2021) sekitar pukul 20.00 WIB.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Satresnarkoba Polres Way Kanan langsung melakukan penyelidikan.

Hasilnya, polisi mengamankan dua pria yang diduga sedang memakai sabu di kediaman HR.

Dalam penggeledahan, ditemukan sebungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih diduga sabu.

Saat melakukan penggeledahan di dapur, petugas menemukan dua bungkus plastik klip bening berisi sabu dan alat isap (bong).

Ada pula 16 lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai, 20 buah korek api gas, lima batang pipet plastik, dan tiga batang jarum bakar.

Tersangka dapat dikenai pasal 112 ayat 1 dan pasal 127 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Ancaman pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 12 tahun.

( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )