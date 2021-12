Postingan Terakhir Laura Anna Sebelum Meninggal Jadi Sorotan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Postingan selebgram Laura Anna sebelum meninggal dunia jadi sorotan.

Sehari sebelum meninggal dunia, selebgram Laura Anna sempat mencurahkan hatinya di media sosial.

Dalam postingan Instagram Story, gadis 21 tahun tersebut menampilkan gambar animasi wanita yang berayun di bawah awan.

Di bagian keterangannya, ia kemudian menyinggung soal sisa waktu terakhir.

"Dan kalau kamu punya waktu satu menit, kenapa kita tidak pergi?"

"Membicarakan tentang tempat yang hanya kita yang tahu?"

"Ini bisa jadi akhir dari segalanya," tulis Laura dalam bahasa Inggris, Selasa (14/12/2021).

Usut punya usut, rupanya curhatan Laura Anna tersebut merupakan sepenggal lirik dari lagu Keane yang berjudul 'Somewhere Only We Know'.

Bukan itu saja, ia juga sempat mengeluhkan bulu matanya yang rontok.

"Bagus tuh bulu mata aku, bagus enggak? Ini lagi rontok soalnya suka aku kucek-kucek mata aku," tutur Laura Anna.