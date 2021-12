Info Mobil Daihatsu, Promo Potongan PPnBM hingga Rp 17 Juta untuk Pembelian Mobil All News Xenia

Mobil Daihatsu New Xenia 1.3 R MT SC.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Akhir tahun 2021 menjadi kesempatan bagi konsumen untuk memiliki mobil Daihatsu All New Xenia.

Pasalnya, terdapat promo menarik untuk pembelian mobil Daihatus All New Xenia di gelaran pameran di Mall Boemi Kedaton, Bandar Lampung.

Promo pembelian berupa potongan PPnBM hingga Rp 17 juta untuk pembelian mobil All New Xenia.

Anisa, sales marketing Daihatsu cabang Soekarno Hatta menjelaskan tentang promo akhir tahun untuk pembelian mobil Daihatsu All New Xenia.

"Kesempatan bagi konsumen membeli Daihatsu Xenia terbarunya, karena sedang ada promo PPnBM hingga Rp 17 jutaan," kata Anisa pada, Minggu (19/12/2021).

Dikatakan oleh Anisa, promo PPnBM merupakan potongan pajak untuk barang mewah.

“Promo PPnBM hanya berlaku hingga akhir Desember 2021," ujar dirinya.

Untuk harga mobil Daihatsu All New Xenia per Desember 2021 dibandrol Rp 192 juta untuk tipe terendah.

"Sedangkan untuk tipe tertingginya dibandrol kisaran Rp 245 jutaan," kata Anisa.

Demikian promo akhir tahun untuk pembelian mobil Daihatsu All New Xenia.

( Tribunlampung.co.id / Riyo Pratama )