JADWAL Liga Inggris Newcastle vs Man City, Posisi The Citizen di Klasemen Terancam

Ilustrasi. Jelang jadwal Liga Inggris antara Newcastle vs Man City, posisi The Citizen di klasemen terancam.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID -- Jelang jadwal Liga Inggris antara Newcastle vs Man City, posisi The Citizen di klasemen terancam.

Diketahui, laga antara Newcastle vs Man City akan digelar di St James' Park pada Minggu 19 Desember 2021 mulai pukul 21.15 WIB.

Adapun live Liga Inggris bisa disaksikan melalui link live streaming Mola TV.

Ada tiga pertandingan yang akan dilangsungkan sesuai jadwal yakni Newcastle United vs Manchester City, Wolverhampton vs Chelsea, dan Tottenham Hotspur vs Liverpool.

Malam ini, Manchester City dan Liverpool bakal bersaing merebut status pemuncak klasemen yang berlaku sampai Hari Natal, 25 Desember mendatang.

Selepas agenda pekan ini, Liga Inggris akan bergulir kembali pada Minggu, 26 Desember.

Man City sekarang masih menduduki singgasana dengan 41 angka dari 17 partai.

Terpaut tipis saja, cuma satu poin, dari Liverpool yang menempel di peringkat kedua.

Man City tampil lebih dulu dengan bertamu ke markas tim peringkat 19, Newcastle United, pukul 21.00 WIB.

Kemenangan di St James' Park bakal membuat awak Man City tenang menyambut Natal, tanpa harus menanti hasil duel Tottenham vs Liverpool dua jam kemudian.

