Info Rumah, Perumahan Syariah Bayur Residence Cluster di Bandar Lampung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Perumahan berkonsep syariah banyak diburu oleh konsumen di Bandar Lampung.

Salah satunya Bayur Residence Cluster di seputaran Rajabasa, Bandar Lampung.

Masih tersedia cukup banyak unit yang siap dipesan oleh calon penghuni.

Tim Marketing Perumahan Bayur Residence Cluster Arto mengatakan, harga rumah Rp 320 juta per unit all in.

"Mengenai uang muka atau DP Rp 85 juta," jelas Arto kepada Tribunlampung.co.id, Senin (20/12/2021).

Angsuran rumah Rp 6,5 jutaan per bulan untuk pilihan tenor 3 tahun atau Rp 4,3 juta untuk tenor 5 tahun.

"Pembelian cash keras dapatkan diskon Rp 12 juta," imbuhnya.

Lokasi rumah juga sangat strategis.

Dekat dengan SMA Negeri 13 Bandar Lampung, kampus Unila, Polinela, Poltekes, pasar tradisional, Indo Grosir dan mal.

Pembeli tidak akan kecewa dengan desain rumah yang sudah kekinian dengan spesifikasi bangunan yang memadai.

Mengenai info detail dan survei lokasi bisa menghubungi nomor 082181163570.

( Tribunlampung.co.id / Sulis Setia Markhamah )