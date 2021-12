Tunas Dwipa Matra Serahkan Motor CB150X ke Konsumen Pertama di Lampung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR 'LAMPUNG - Bersamaan dengan diluncurkannya sepeda motor Honda CB150X di Mall Boemi Kedaton, PT. Tunas Dwipa Matra selaku main dealer resmi sepeda motor Honda di Lampung akhirnya secara resmi menyerahkan Honda CB150X ini kepada konsumen pertamanya, Sabtu 18 Desember 2021.

Unit Honda CB150X pertama di Lampung ini merupakan milik Az Zikra yang merupakan konsumen loyal Honda asal Bandar Lampung. Serah terima unit motor sport terbaru Honda yang hadir dengan tampilan adventure touring ini yang dilakukan oleh jajaran Manajemen TDM.

Selain penyerahan unit pertama CB150X di Lampung, konsumen juga diberikan special gift sebagai bentuk apresiasi karena telah menjadi konsumen pertama motor dengan kesan outstanding adventure sport bike ini.

Az Zikra mengaku tertarik dengan unit Honda CB150X saat mengetahui produk ini akan diluncurkan oleh Honda di Indonesia dan langsung melakukan pemesanan melalui Dealer TDM Raden Intan.

General Manager TDM Dony Ronaldo mengatakan kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan apresiasi kepada konsumen Honda, selain itu juga Dony berharap dengan adanya kegiatan ini image Honda CB150X di masyarakat Lampung semakin kental.

“Dengan diserahkannya unit Honda CB150X kepada konsumen pertama ini, kami berharap ini dapat dapat menjawab kebutuhan konsumen yang memiliki jiwa petualang, senang mengeksplorasi beragam tempat baru, serta menyukai tampilan macho dan tantangan ketika berkendara.” Terangnya.

New CB150X hadir dengan tampilan adventure touring dan nuansa tangguh yang terlihat dari desain bodi. Kehadiran mesin 150cc DOHC berpendingin cairan dengan transmisi 6-percepatan mampu menghadirkan performa berkendara yang powerfull dan responsif terutama pada putaran tengah pada kontur jalan berbatu.

Didukung dengan sistem pembakaran injeksi PGM-FI menjadikan model ini ramah lingkungan dan efisien dalam penggunaan bahan bakar.

Sebagai pionir di kelasnya, New CB150X hadir dengan warna Volcano Matte Black, Glossy Red & Matte Green dan dipasarkan dengan harga OTR (On The Road) Lampung Rp 33.170.500.- dan untuk varian Special Edition (SE) Rp 33.670.500.-(*)