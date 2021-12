Kapolres Way Kanan Lampung Minta Tetap Waspada Potensi Penyebaran Covid-19

Polres Way Kanan gelar rakor (Rapat Koordinasi ) Lintas Sektoral sambut natal 2021 dan tahun baru 2022 (Natura) bertempat di Aula Adhi Pradana Polres Way Kanan.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Polres Way Kanan gelar rakor (Rapat Koordinasi ) Lintas Sektoral sambut natal 2021 dan tahun baru 2022 (Natura) bertempat di Aula Adhi Pradana Polres Way Kanan.

Kapolres Way Kanan, AKBP Binsar Manurung mengatakan kegiatan rakor lintas sektoral kesiapan Operasi Lilin Krakatau 2021 bertujuan untuk persiapan bersama mengamankan kegiatan perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

Disampaikan Kapolres bahwa kenaikan kasus Covid-19 dalam tahun 2021 memang agak landai tidak setinggi tahun lalu.

Perkembangan pandemic Covid-19 tahun ini terlihat lebih baik pada kenaikan kasus dan kematian namun harus tetap waspada.

“Dengan adanya rakor ini, jajaran aparat dan pemerintah daerah kiranya akan mampu memberikan kenyamanan saat penyambutan Natura, dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menyediakan fasilitas kesehatan di setiap titik yang menjadi lokasi pengamanan hari Raya Natal dan Tahun Baru 2022,” katanya, Selasa 21 Desember 2021.

Lanjut Kapolres, di tempat-tempat wisata air di Way Kanan bila perlu dipasang spanduk bahwa yang memasuki Curup adalah yang telah melaksanakan minimal vaksin Covid–19 tahap pertama.

Selain itu, memberikan imbauan untuk tetap patuh pada protokol kesehatan melalui spanduk tersebut guna menghindari penyebaran Virus Covid-19.

Kapolres juga mengajak untuk melakukan pengamatan bersama-sama satuan TNI dan Satpol PP di tempat ibadah seperti gereja, meski jemaatnya sedikit tetap memberikan pelayanan pengamanan sehingga masyarakat yang merayakannya dapat berjalan dengan lancar dan kondusif.

Terkait dengan pergantian tahun ini, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, mulai tahun 2022, giat vaksinasi akan diprioritaskan bagi anak usia 6-11 tahun.

Kapolres berharap bersama Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan dapat meningkatkan kembali Vaksinasi dengan sasaran anak usia 6-11 tahun tersebut.

Baca juga: Koni Way Kanan Lampung Gelar Porkab, Pertandingkan 17 Cabor dan 4 Cabor Tradisional