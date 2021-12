Tribun Lampung Adakan Tribun Garage Photo Contest 2021, Yuk Ikutan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Tribun Lampung mengadakan Tribun Garage Photo Contest 2021, yang terbuka untuk umum.

Pemimpin Umum Tribun Lampung Hadi Prayogo mengatakan, bagi yang ingin mengikuti Tribun Garage Photo Contest 2021 harus membayar biaya pendaftaran Rp 400 ribu ke nomor rekening 0200-82-5055 (BCA) atau 0098.01001977.302 (BRI) atas nama PT Lampung Media Grafika.

Setelah membayar biaya pendaftaran, kirimkan bukti pembayaran ke nomor what's app Rian selaku panitia 082175276555.

Kemudian, upload ke instagram masing-masing foto selfie dengan kendaraan yang akan diikutsertakan dalam Tribun Garage Photo Contest sebagai validasi kendaraan.

Jangan lupa dalam keterangan foto yang diupload tersebut sertakan hastag tribungaragephotocontest dan sesuai class category yang dipilih, yakni the best interior, best costum bodykit, bachelor of babes, street racing, dan retro style.

Peserta hanya boleh upload satu foto.

Selain itu peserta wajib follow akun instagram @tribunlampung dan @tribuneo.lpg.

Periode photo contest adalah tanggal 10-25 Desember 2021, dan pengumuman pemenang akan dilakukan secara online tanggal 28 Desember 2021.

Pemenang dipilih berdasarkan like dan komentar terbanyak.

Hadiah yang didapatkan pemenang pertama Rp 1,5 juta, pemenang kedua Rp 1 juta, dan pemenang ketiga Rp 500 ribu.

Masing-masing pemenang akan mendapatkan sertifikat dan trophy.

"Tidak hanya itu, semua peserta akan mendapatkan t-shirt special edition Tribun Garage dan sertifikat peserta," kata Hadi Prayogo, Selasa 21 Desember 2021

(Tribunlampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)