Tempat Wisata di Bandung, Wisata Garden Herbal di Mulberry Hill by The Lodge

Ilustrasi. Berikut alternatif tempat wisata di Bandung, Herbal Garden di Mulberry Hill by The Lodge Lembang, Bandung Barat.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak tempat wisata di Bandung alternatif sekaligus sambil belajar mengenal tanaman herbal.

Tempat wisara ini tak lain di Garden Herbal Mulberry Hill by The Lodge di Lembang, Bandung Barat.

Mulberry Hill by The Lodge memberikan pengalaman baru dengan menghadirkan wisata Garden Herbal di kawasan hutan pinusnya.

Tak hanya dapat menghirup udara segar, Anda juga dapat mengunjungi kebun herbal disana sambil belajar mengenai tanaman.

Wisata Garden Herbal tersebut berada di kawasan Mulberry Hill by The Lodge di Jalan Maribaya, Cibodas, Lembang.

Head of Marketing and Communication The Lodge, Puji Fauziah mengatakan bahwa ada lebih dari 30 jenis tanaman herbal di area yang luasnya 1 hektar ini.

"Sekarang baru terisi 300 hektar dan akan ditanam 100 jenis tanaman herbal disini," ujar Puji.

Tanaman herbal dapat ditanaman di berbagai daerah terutama di perkampungan.

Apalagi saat pandemi Covid-19 ini, banyak masyarakat yang sadar akan manfaatnya menanam tanaman herbal.

Di Garden Herbal ini pengunjung dapat menemukan berbagai tanama seperti daun sirih, jahe, lengkuas, kunyit, pandan wangi, lavender dan banyak lainnya.