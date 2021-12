Perayaan Natal Bersama di Polres Way Kanan Lampung, Ini Harapan Kapolres

Keluarga Besar Polres Way Kanan melaksanakan Ibadah Perayaan Natal bersama personel Polri, TNI dan Kejari Way Kanan di Aula Adhi Pradana Polres Way Kanan.

Keluarga Besar Polres Way Kanan melaksanakan Ibadah Perayaan Natal bersama personel Polri, TNI dan Kejari Way Kanan di Aula Adhi Pradana Polres Way Kanan.

Perayaan Natal bersama mengangkat tema “Cinta Kasih Kristus Yang Menggerakan Persaudaraan” itu dipimpin Pendeta Zefanya Purwanto dan pujian oleh ibu Simalango.

Kegiatan diawali dengan doa pembukaan oleh Aiptu Marulak Manurung dilanjutkan nyayian pujian dan kesaksian akan mukjizat Tuhan.

Setelah itu, penyalaan lilin natal oleh Kapolres Way AKBP Binsar Manurung bersama Wakapolres Way Kanan Kompol Evinater Siallagan, TNI, Kejaksaaan dan pendeta yang menghadiri kegiatan Natal di Polres Way Kanan.

Dalam khotbahnya, Pendeta Zefanya Purwanto mengucapkan selamat merayakan Natal dan membacakan firman tuhan semoga di Natal 2021 kita semakin hari semakin lebih baik.

Untuk itu, melalui perayaan ini kita berdoa bersama agar situasi kamtibmas tetap terjaga dan pandemi Covid -19 ini semoga cepat berlalu untuk kedamaian semua umat.

Sementara Kapolres Way Kanan mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah menyiapakan acara dengan baik juga undangan yang bersedia hadir dalam perayaan natal bersama di Polres Way Kanan ini.

Puji tuhan semoga kita terpilih menjadi orang orang yang diberkati dan mudah-mudahan kedepan dengan kekuatan bersama dapat menghilangkan pandemi Covid-19 dari muka bumi ini dan tuhan memberkati kita semua.

Selain itu, Kapolres berharap dalam perayaan natal kali ini, semoga semakin membawa cahaya, kerukunan dan kedamaian kehidupan keberagaman di Tanah Air.

"Selamat menyongsong tahun baru 2022 dengan penuh berkah dan mukjizat nyata,” tukasnya.

