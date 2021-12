Promo Akhir Tahun di MBK dan Mal Kartini Bandar Lampung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Menyambut akhir tahun, Mal Boemi Kedaton (MBK) dan Mal Kartini Bandar Lampung menggulirkan promo menarik.

Di Mal Boemi Kedaton, ada promo dari Adidas, Usupso, dan C&F.

PIC Adidas Pegi mengatakan, ada promo yang berlangsung pada 24 Desember 2021-9 Januari 2022, yakni beli 2 item diskon 20 % untuk footwear dan apparel.

"Ada juga diskon up to 50 % untuk footwear. Tapi tidak semua footwear. Hanya item tertentu saja," kata Pegi, Minggu (26/12/2021).

Store Head Usupso Ebing mengatakan, ada diskon up to 60 % all item yang berlaku hingga 31 Desember 2021.

Usupso adalah tenant yang menjual home living, aksesori, fashion, elektronik, stationery, hobby, sport, dan travel essentials

Store Manager C&F Sofi mengatakan, ada promo bertajuk Mega Sale yang berlaku hingga 9 Januari 2022.

Dalam promo ini ada diskon up to 70 % untuk skincare, kosmetik, dan parfum.

"Untuk pembelian Rp 350 ribu akan mendapatkan kosmetik atau skincare, yang berlaku selama persediaan masih ada," kata Sofi.

Kepala Supervisor CenterPoint Lampung Aris Darmaputra mengatakan, hingga 31 Desember 2021 ada promo untuk sepatu dan pakaian.