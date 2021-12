Telur Ayam Ras Kini Rp 30.000/kg di Pasar Talang Padang Tanggamus

Harga telur ayam ras tembus Rp 30.000 per kg, naik dari Rp 26.000 per kg di Pasar Talang Padang



TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TANGGAMUS - Harga telur ayam ras kini tembus Rp 30.000 per kg di Pasar Talang Padang. Ini jadi harga tertinggi dalam kurun waktu setahun terakhir.



Menurut Panut, pedagang di pasar setempat, kenaikan harga telur tidak diduga setinggi itu. Sebab selama ini harga telur selalu rendah dan baru naik sepekan jelang Natal.



"Kemarin masih jual Rp 26.000 sekarang sudah tidak bisa lagi, jualnya sekarang Rp 30.000, memang tinggi sekali harga yang baru ini," ujar Panut.



Ia mengaku, pedagang juga sempat kewalahan setelah belanja stok barang ternyata harganya naik. Bahkan tidak diprediksi kenaikannya begitu tinggi.



"Tidak tahu lagi nanti habis ini bagaimana, apa naik lagi apa turun. Kemarin-kemarin bisa murah, sekarang sudah tidak bisa lagi," ujar Panut.



Selain telur, harga minyak goreng kemasan pun naik lagi. Kini di tempatnya harga termurah Rp 18.000 per liter, naik dari Rp 17.500 per liter. Sedang minyak goreng curah masih tetap tinggi, Rp 19.500 per kg.

Kenaikan lainnya pada gula merah yang kini Rp 15.000, sebelumnya Rp 14.000 per kg.



Sedangkan bahan pokok yang harganya tidak berubah yakni, beras yang tetap dikisaran Rp 10.000-13.000 per kg. Gula pasir Rp 13.000 per kg, tepung terigu Rp 7.000 per kg, tepung aci Rp 10.000 per kg, mentega minimal Rp 5.000 per sachet.