Malam Tahun Baru, Wisata Air Mancur Menari Mesuji Batal Dibuka

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, MESUJI - Guna mencegah terjadinya kerumunan dan penyebaran Covid-19, Pemerintah Kabupaten Mesuji melarang perayaan malam tahun baru.

Pemkab Mesuji pun memutuskan untuk menutup tempat wisata Air Mancur Menari di Bendungan Simpang Mesuji.

"Karena masih situasi pandemi Covid-19 dan untuk menghindari kerumunan, malam tahun baru nanti tidak ada perayaan dan penyelenggaraan apa pun. Termasuk Wisata Air Mancur Menari juga batal dibuka," kata Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Mesuji Made Louis Ravon, mewakili Kepala Disporapar Mesuji Ronal Nasution, Selasa (28/12/2012).

Menurutnya, batalnya pembukaan wisata Air Mancur Menari pada malam tahun baru tersebut mengacu pada Surat Edaran Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor SE/2/M-K/2021 Tentang Aktivitas Usaha dan Destinasi Pariwisata pada Saat Perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

Kemudian Instruksi Bupati Mesuji Nomor KS. 05874/I.01/MSJ/2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 di Kabupaten Mesuji.

Made menjelaskan, SE tersebut melarang adanya pawai dan arak-arakan pada malam tahun baru serta larangan old and new year, baik terbuka maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

"Pada perayaan malam tahun baru 2022 diharapkan masyarakat di Kabupaten Mesuji dapat berkumpul di rumah masing-masing untuk menghindari kerumunan," pungkasnya.

( Tribunlampung.co.id / M Rangga Yusuf )