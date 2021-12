Personel Pos Pam Natal dan Tahun Baru 2022 Way Kanan Lampung Bagi-bagi Masker Gratis  

TRIBINLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Personel Pos Pengamanan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru) membagikan masker di Jalan Lintas Tengah Sumatra KM 235 TB, Kampung Way Pisang, Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan. Rabu (29/12/2021).



Kegiatan ini dipimpin langsung Kapos Pam Simpang Perikanan Kecamatan Way Tuba Ipda Untung Pribadi, dihadiri personel TNI dari Kodim 0427 / Way Kanan, Satpol PP, Dishub, Senkom dan Dinas Kesehatan Way Kanan.



"Pembagian masker itu dibagikan kepada para pengguna jalan yang melintasi Pos Pengamanan Simpang Perikanan," ujarnya.



Ipda Untung berharap semoga pembagian masker ini bisa memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kabupaten Way Kanan.

"Tentunya, dalam Ops Lilin Krakatau 2021 kami juga memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada warga tentang Kamseltibcar Lantas guna berkurangnya kecelakaan lalu lintas, dan juga menekankan agar tetap mematuhi protokol kesehatan guna menghindari penyebaran pandemi Covid-19 di wilayah hukum Polres Way Kanan," tutupnya. ( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )