Unila Gandeng Novosibirsk State Technical University Russia Gelar International Webinar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, - Universitas Lampung (Unila) gandeng Novosibirsk State Technical University Russia (NSTU NETI), Rusia, dalam penyelenggaraan Joint International Webinar bertajuk “Randiation and Irradiation” secara virtual, Selasa, 28 Desember 2021.

Acara yang didukung Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini menghadirkan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Edy Giri Rachman Putra, Ph.D., Plt., sebagai keynote speaker, mitra dari Rusia Aleksandr Bryazgin dari Budker Institute of Nuclear Physics, Novosibirsk, Budnik Sergey dari Russian Institute of Radiology and Agroecology, Vadim Nekrasov dan Theodore L, dari NSTU NETI, serta perwakilan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.

Webinar internasional ini dibuka dengan sambutan Rektor Unila Prof. Dr. Karomani, M.Si., dan dihadiri 300-an peserta secara online via Zoom. Prof. Karomani menuturkan, joint webinar ini merupakan wujud dari peran Unila dalam mendukung peningkatan kemajuan daerah dan nasional.

Unila terus memperluas dan memperkuat kerja sama dengan berbagai mitra, termasuk dalam jaringan kerja sama pendidikan tinggi baik nasional maupun internasional.

Maka dari itu, Unila pun menyambut baik kerja sama dengan NSTU NETI dalam berbagai bidang ilmu. Unila juga sangat antusias terhadap rencana kerja sama di bidang radiasi, pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, penelitian bersama, publikasi ilmiah, serta kegiatan akademik lainnya.

“Di era globalisasi yang diikuti disrupsi digital ini, jaringan kerja sama yang luas harus dikembangkan dan diperkuat. Terima kasih kepada BRIN, Budker Institute of Nuclear Physics, Novosibirsk, Russian Institute of Radiology and Agroecology, dan NSTU NETI atas kerja samanya. Semoga dapat mendukung inovasi ilmu pengetahuan untuk peradaban,” ujarnya.

Selain ketua senat Unila, kegiatan turut dihadiri para wakil rektor, dekan fakultas teknik, fakultas pertanian, FMIPA, fakultas kedokteran, ketua LPPM, ketua LP3M, serta kepala UPT PKLI.

Agenda kegiatan terdiri dari sesi pemaparan dari para narasumber Rusia dan Universitas Lampung, diskusi bersama perwakilan Balitbangda Provinsi Lampung, serta sesi tanya jawab.(*)