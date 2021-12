Jadwal Liga Inggris 2021-2022, Bigmatch Arsenal vs Man City dan Chelsea vs Liverpool

Ilustrasi. Jadwal Liga Inggris 2021-2022, Arsenal vs Man City dan Chelsea vs Liverpool.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jadwal Liga Inggris pekan ke-21 akan menyajikan sejumlah laga seru dan menarik.

Setidaknya ada dua bigmatch yang bakal menyita perhatian, yakni Arsenal vs Man City dan Chelsea vs Liverpool.

Arsenal vs Man City akan digelar pada Sabtu, 1 Januari 2022 pukul 19.30 WIB.

Namun, skuad Arsenal tidak akan didampingi Mikel Arteta saat menjamu Man City di Emirates Stadium.

Mikel Arteta dinyatakan positif Covid-19 dan tengah menjalani isoliasi.

“Mikel Arteta akan melewatkan pertandingan kami melawan Manchester City pada hari tahun baru setelah dinyatakan positif Covid-19," tulis pernyataan resmi dari Arsenal.

"Mikel mengisolasi sesuai dengan pedoman pemerintah dan kami berharap dia baik-baik saja."

Duel The Gunners vs The Citizen akan menjadi laga menarik dan seru.

Mengingat Man City yang kini berada di puncak klasemen Liga Inggris bertandang ke markas Arsenal yang juga tengah bangkit.

Jadwal Liga Inggris 2021-2022 Big Match, Arsenal vs Man City - Chelsea vs Liverpool

Arsenal kini berada di urutan empat klasemen Liga Inggris dengan raupan 35 poin, terpaut 12 poin dari Man City.