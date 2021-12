Rilis Akhir Tahun, Kapolres Way Kanan Lampung Sebut Jumlah Tindak Pidana Turun Selama 2021

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung saat rilis akhir tahun di selasar depan Mako Polres Way Kanan, Kamis (30/12/2021).

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN -- Selama tahun 2021, Polres Way Kanan klaim jumlah tindak pidana alami penurunan.

Hal ini disampaikan Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung saat rilis akhir tahun di selasar depan Mako Polres Way Kanan, Kamis (30/12/2021).

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung , memimpin langsung kegiatan yang dihadiri Wakapolres Way Kanan Kompol Evinater Siallagan, pejabat utama Polres Way Kanan, dan Kasi Humas Polres Way Kanan serta insan pers media cetak, online dan elektronik.

Dalam paparannya Kapolres Way Kanan menjelaskan Aspek Operasional Kamseltibcar Lantas jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun 2020 sebanyak 80 kasus sedangkan tahun 2021 sebanyak 85 kasus. Sehingga mengalami peningkatan sebanyak 5 kasus (7,04 %) di tahun 2021.

Untuk, jumlah pelanggaran Lalu Lintas tahun 2020 sebanyak 1.761 pada tahun 2021 sebanyak 608 sehingga mengalami penurunan sebanyak 1.153 (34 %) di tahun 2021.

Sementara, Tindak Pidana yang terjadi ditangani oleh seluruh satuan Kepolisian sampai ke tingkat Polsek untuk Jumlah Tindak Pidana ( JTP ) pada periode tahun 2020 sebanyak 328 perkara dan tahun 2021 sebanyak 295 perkara. Sehingga mengalami penurunan sebanyak 33 perkara (10 %) di tahun 2021.

Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana ( PTP ) selama tahun 2020 sebanyak 231 perkara dan tahun 2021 sebanyak 213 perkara. Sehingga mengalami penurunan sebanyak 18 perkara (7,7 %) di tahun 2021.

Lebih lanjut, untuk kejahatan ada 4 jenis, meliputi kejahatan Konvensional, Transnasional, Kekayaan Negara, dan Kontijensi.

Kemudian untuk Kejahatan Transnasional pada kejahatan Narkoba yang dapat di ungkap tidak mengalami perubahan pada tahun 2021 sebanyak 60 perkara dan tahun 2020 dengan jumlah perkara yang ditangani sebanyak 60 perkara.

Dengan pengungkapan kasus narkoba menonjol selama tahun 2021 terdapat dalam Operasi Antik Krakatau 2021 Non To dengan berhasil ungkap kasus peredaran gelap narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan barang bukti 29 (dua puluh sembilan) bungkus paket besar berisikan daun ganja kering dengan berat brutto 28,995 Kg.

