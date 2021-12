Sheila Marcia Bantah Alami KDRT, Penyebab Mata Lebam Bukan Perbuatan Sang Suami. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Sheila Marcia baru saja membantah bahwa dirinya mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kabar ini ramai setelah sebelumnya ia mengunggah video kondisi matanya yang lebam.

Banyak pemberitaan yang beredar bahwa dirinya mengalami KDRT, Sheila langsung menjelaskan bahwa matanya lebam karena sang putra bungsunya, Elijah Jerome Zev Emmanuel, tidak sengaja mengarahkan handphone hingga terbentur ke wajahnya.

Bahkan saat dirinya terkena lemparan handphone, sang suami lah yang pertama kali memeluk dirinya.

"Waktu kena getok hape secara tidak sengaja sama anak, Dimas (Akira) suami saya adalah orang pertama yang langsung memeluk, elus-elus dan mengecup mata saya yang kena getok," tulis Sheila Marcia di postingan Instagram pribadinya, Selasa (28/12/2021) malam.

Hal tersebut membuatnya heran, mengapa bisa ada yang menggiring opini bahwa suaminya melakukan KDRT terhadapnya.

Ia meminta kepada Netizen agar mau membaca sebelum berkomentar hal-hal yang belum tentu kebenarannya.

"And netizen yang Budiman, come on read before you type Comment," sambung Sheila.

Karena pemberitaan seperti ini, Sheila sampai tak tega melihat sang suami karena dituduh melakukan KDRT.

Menurut Sheila, sang suami seperti mendapat fitnah meskipun dengan cara tak langsung.

