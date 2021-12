266 Pejabat Eselon II dan III di Way Kanan Lampung Dilantik, Ini Pesan Wabup

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Sebanyak 266 pejabat eselon II dan III di lingkup Pemerintah Kabupaten Way Kanan dilantik Wakil Bupati Way Kanan, Ali Rahman, di Gedung Serba Guna Pemkab Way Kanan, Jumat 31 Desember 2021.

Dalam Sambutannya Wakil Bupati Ali Rahman, menyampaikan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peraturan Menpan dan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional, dan atas dasar tersebut dipandang perlu Kabupaten Way Kanan untuk melakukan menyederhanakan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan.

“Saya mengucapkan selamat kepada 266 yang di lantik hari ini,” katanya.

Dirinya berharap yang baru dilantik untuk segera menyesuaikan diri dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan Tupoksinyanya masing-masing.

Selaras dengan itu, sebagai aparatur sipil negara, untuk mampu menghadapi tantangan merubah mindset, serta mampu melaksanakan tugasnya dengan terampilan demi terwujudnya Way Kanan yang maju dan sejahtera.

Tidak lupa Ali berpesan, untuk tetap senantiasa mematuhi dan menerapkan Protokol Kesehatan, dimanapun dan kapanpun.

"Karena kita semua, adalah garda terdepan dalam upaya penanganan penyebaran Covid-19," tukasnya.

