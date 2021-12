Masuk Tempat Wisata Lembah Hijau Bandar Lampung Wajib Barcode PeduliLindungi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Tempat Wisata Lembah Hijau sudah memiliki barcode aplikasi PeduliLindungi, yang dipasang di waterboom dan taman satwa.

Marketing Manager Taman Wisata Lembah Hijau Yudi Indra Irawan mengatakan, pengunjung yang hendak masuk ke waterboom dan taman satwa harus scan barcode dahulu.

"Jangan khawatir akan kehilangan sinyal saat scan barcode, karena Taman Wisata Lembah Hijau sudah dibantu seluruh provider agar sinyal lebih bagus," ujar Yudi, Jumat 31 Desember 2021.

Scan barcode ini untuk membuktikan kalau pengunjung sudah vaksin Covid-19 minimal vaksin pertama. Kalau belum vaksin Covid-19 pengunjung tidak diperbolehkan masuk.

Untuk yang belum vaksin Covid-19 atau baru vaksin Covid-19 pertama, ada kabar gembira, Taman Wisata Lembah Hijau mendapat bantuan dari Polsek Tanjungkarang Barat dan paramedis untuk adakan vaksin Covid-19 gratis tanggal 1 Januari 2021 mulai pukul 09.00 sampai selesai.

Dalam vaksin Covid-19 gratis itu, ada 200 dosis vaksin yang disediakan. Siapa saja boleh datang untuk mendapatkan vaksin Covid-19 gratis itu baik anak-anak maupun dewasa.

Berbicara mengenai vaksin Covid-19, semua karyawan di Taman Wisata Lembah Hijau sudah divaksin Covid-19 hingga dua kali.

Ini merupakan komitmen Taman Wisata Lembah Hijau untuk mencegah penularan Covid-19 di area Taman Wisata Lembah Hijau. Tak hanya itu, untuk mencegah penularan Covid-19, disini diterapkan protokol kesehatan.

Seperti, pengunjung wajib menggunakan masker, jaga jarak, dan tidak berkerumun. Ada juga pengukuran suhu tubuh dan tempat cuci tangan di 30 titik.

Selain itu, seluruh area Taman Wisata Lembah Hijau dibersihkan dan di semprot disinfektan setiap hari. Setiap kali proses pembersihan dan penyemprotan disinfektan dilakukan selalu didokumentasikan dengan foto google.

"Foto google ada waktunya. Jadi pengunjung bisa melihat kalau memang benar kami bersihkan dan semprot disinfektan seluruh area Taman Wisata Lembah Hijau setiap hari," kata Yudi.

Taman Wisata Lembah Hijau buka setiap hari. Pukul 08.00-16.00 weekday, dan 08.00-17.00 weekend. Khusus tanggal 1 dan 2 Januari 2021 tiket masuk Rp 20 ribu. Tiket masuk plus waterboom Rp 40 ribu, tiket masuk plus taman satwa Rp 60 ribu, lalu tiket masuk plus waterboom dan taman satwa Rp 75 ribu

( Tribunlampung.co.id / Jelita Dini Kinanti )