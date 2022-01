Fenny Thresia UM Metro Jadi Sekretaris Umum Asosiasi Kantor Urusan Internasional PTMA

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, METRO - Kepala Pusat Kerjasama dan Kantor Urusan Internasional (KUI), Universitas Muhammadiyah Metro (UM Metro), Fenny Thresia, M.Pd, ditunjuk menjadi Sekretaris Umum Asosiasi Kantor Urusan Internasional, Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) periode 2021-2023.

Keputusan tersebut diambil dalam pertemuan tahunan dan sekaligus terbentuknya ASKUI PTMA, dengan mengusung tema kegiatan Income for PTMA.

"Alhamdulillah bisa ditunjuk menjadi sekretaris umum. Sebelumnya sudah diadakan pertemuan tahunan pengurus yang mengusung tema International and National Collaboration Model for PTMA atau disingkat jadi Income for PTMA. Pada rapat itu juga terbentuk Pengurus Asosiasi Kantor Urusan Internasional (ASKUI) PTMA, " ungkap Fenny.

Selanjutnya, Fenny menerangkan dalam waktu dekat akan diadakan rapat kerja pengurus yang bertempat di Sumatera Barat untuk merumuskan kebijakan pengembangan KUI 2021-2023.

"Setelah ini akan ada rapat kerja pengurus, tepatnya 19-21 Januari 2022. Tempatnya di Hotel Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Rapat ini nantinya juga sebagai bentuk silaturahmi kami para anggota dan juga tentunya merumuskan kebijakan pengembangan KUI untuk 2021-2023 nanti," tambah Kepala KUI UM Metro tersebut.

Terakhir, Fenny berharap ASKUI PTMA menjadi organisasi yang profesional dibawah payungan Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

"Besar harapan agar ASKUI ini profesional dan saling mendukung anggotanya dalam pengembangan KUI. Terlebih ini dipayungi oleh Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah," tutup Fenny.(*)