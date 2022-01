Gabriella Ekaputri Minta Maaf Usai Video Mesranya Bareng Junior Roberts Viral

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Aktris pendatang baru, Gabriella Ekaputri minta maaf setelah video mesranya bersama Junior Roberts viral.

Beberapa waktu lalu, video mesra Gabriella Ekaputri dan Junior Roberts sempat menghebohkan publik.

Hal ini membuat penulis muda Nadhifa Allya Tsana meluapkan kekecewaannya.

Pasalnya, Junior Roberts merupakan pemeran utama dalam seriesnya berjudul Geez and Ann.

Sementara, permintaan maaf Gabriella Ekaputri disampaikan melalui akun Instagram pribadinya, @gabriellaekaputri yang dikutip Tribunnews Rabu (5/1/2022).

Baca juga: Artis Junior Roberts Kembali Buat Skandal, Nadhifa Allya Tsana Luapkan Rasa Kecewa

Dalam tulisannya, wanita yang akrab disapa Gaby itu mengaku dirinya masih jauh dari sempurna.

Namun, ia mencoba untuk terus menjadi yang terbaik setiap harinya.

"Dear anyone whose heart i might've hurt unintentionally,

I know i'm still far from perfection and i'll never be flawless - but im trying my best to be a better version of me everyday.

With all my sincerity, i'd like to offer you my genuine apologies.

Baca juga: Pengakuan Zikri Daulay Soal Video Mesra dengan Ayu Aulia yang Sempat Viral