Info Mobil, Harga Toyota New Rush Awal Tahun 2022 di Lampung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- New Rush merupakan salah satu produk SUV keluaran Toyota yang hadir di Indonesia dalam pilihan mesin bensin.

Harga Toyota New Rush yang kompetitif membuat mobil kembaran Daihatsu Terios ini banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, termasuk Lampung.

Bagian dapur pacu Toyota New Rush ini sendiri dibeklali mesin bensin berkapasitas 1496 cc.

Untuk pilihan transmisi, New Rush tersedia Manual dan Otomatis tergantung variannya.

Toyota New Rush sendiri hadir dalam dua piliah varian yaitu tipe G dan tipe S serta pilihan Varian tambahan yakni GR Sport.

Baca juga: Info Mobil Terbaru, Spesifikasi Daihatsu New Ayla 2022

Adapun sejumlah tipe tersebut antara lain, 1.5 G MT, 1.5 G AT, 1.5 G MT Lux, 1.5 G AT Lux, 1.5 S MT GR Sport, 1.5 S AT GR Sport, 1.5 S MT LuX GR Sport, 1.5 S AT Lux GR Sport.

Selain itu, Toyota New Rush menyediakan enam varian pilihan warna yakni, White, Black Mica, Dark Red Mica Metalic, Silver Mica Metalic, Bonze Mica Metalic, dan Deep Maroon Mica.

Menurut Rahmad, Marketing Executive Toyota Auto2000 Tanjung Karang, New Rush merupakan SUV Crossover yang memiliki desain agresif dan dilengkapi berbagai fitur modern.

"Desain New Rush yang agresif dan modern membuatnya sangat cocok untuk dijadikan mobil keluarga," kata Rahmad.

Pada bagian interior, mobil ini berksesan lebih mewah dan modern dengan konsep two tone.

Baca juga: Info Mobil Suzuki New Baleno, Berikut Harga dan Spesifikasinya