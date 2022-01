Video Mesranya Bareng Junior Roberts Viral, Gabriella Ekaputri Minta Maaf

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Sempat viral video mesranya bersama Junior Roberts, Gabriella Ekaputri minta maaf.

Permintaan maaf Gabriella Ekaputri disampaikan melalui akun Instagram pribadinya, @gabriellaekaputri yang dikutip Tribunnews Rabu (5/1/2022).

Dalam tulisannya, wanita yang akrab disapa Gaby itu mengaku dirinya masih jauh dari sempurna.

Namun, ia mencoba untuk terus menjadi yang terbaik setiap harinya.

"Dear anyone whose heart i might've hurt unintentionally,

I know i'm still far from perfection and i'll never be flawless - but im trying my best to be a better version of me everyday. For those who stay and believe, i thank you," tulis Gabriella.

(Teruntuk siapa pun yang hatinya mungkin telah saya sakiti secara tidak sengaja.

Saya tahu saya masih jauh dari kesempurnaan dan saya tidak akan pernah sempurna tetapi saya mencoba yang terbaik untuk menjadi versi saya yang lebih baik setiap hari.

Dengan segala ketulusan saya, saya ingin menawarkan permintaan maaf saya yang tulus. Bagi yang bertahan dan percaya, saya ucapkan terima kasih).

Seperti diketahui, video mesra artis pendatang baru Gabriella Ekaputri dan Junior Roberts sempat menghebohkan publik.

