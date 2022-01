Bobol Rumah dan Bawa Kabur Motor, Pria Asal Way Kanan Lampung Diamankan Polisi

Polsek Kasui Way Kanan meringkus pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) di Dusun 2, Kampung Kota Way Kecamatan Kasui Way Kanan.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN -- Polsek Kasui Way Kanan meringkus pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) di Dusun 2, Kampung Kota Way Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan.

Tersangka berinisial SK (31) warga Dusun Sinar Jaya Kampung Simpang Tiga Kecamatan Rebang Tangkas.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung melalui Kasat Reskrim Polres Way Kanan AKP Andre Try Putra menerangkan aksi pencurian SK bermula pada Senin (27/12/2021) sekira pukul 18.30 WIB.

Lanjutnya, saat itu korban bernama Misran (30) pulang berdagang dan langsung memarkirkan sepeda motor honda supra fit trondol miliknya ke dalam rumah.

"Kemudian korban istirahat, dan saat terbangun korban kaget sepeda montor miliknya sudah hilang dan rumah dalam keadaan terbuka," ujarnya, Jumat (7/1/2022).

Masih kata Andre Try Putra, korban sempat melakukan pencarian bersama Saksi Nurkholis dan Samsul di seputaran Kampung Kota Way Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, akan tetapi sepeda motor miliknya tidak diketemukan.

“korban mengalami kerugian ditaksir Rp. 4 juta rupiah dan melaporkan ke Polsek Kasui guna dilakukan proses lebih lanjut,” ujarnya.

Andre Try Putra menurutukan adapun kronologis penangkapan pelaku berawal dari informasi masyarakat bahwa pelaku berada di Kampung Kota Way Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan.

"Petugas yang memperoleh informasi lansung menuju ke lokasi dan melakukan penyergapan sehingga akhirnya pelaku berhasil diamankan tanpa perlawanan dan selanjutnya dibawa ke Polsek Kasui untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut," tambahnya.

Andre Try Putra menambahkan atas perbuatannya pelaku dapat diancam dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan .

"Dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal tujuh tahun,” Ungkap Kapolsek. ( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )