Kuliner Lampung, Warung Iga Bakar Mesuji juga Ada Menu Ayam Bakar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, MESUJI - Warung Iga Bakar di Desa Gedung Ram, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji menyediakan menu lainnya yang tidak kalah nikmat.

Muji, pemilik Warung Iga Bakar, selain menu spesial iga bakar, ada menu lain seperti ayam bakar.

Harganya dibanderol Rp 29 ribu per porsi.

"Kemudian satu porsi sop iga per porsinya dibanderol Rp 30 ribu, sop daging Rp 30 ribu, dan lele goreng Rp 15 ribu per porsinya. Sedangkan untuk menu spesialnya sendiri iga bakar dibanderol Rp 30 ribu per porsi," ujar Muji, Jumat (7/1/2022).

Muji menjelaskan, menu di Warung Iga Bakar per porsinya sudah mendapatkan nasi, sambal, tempe, tahu, dan aneka lalapan.

Warung Iga Bakar di Pasar Gedung Ram, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. (Tribunlampung.co.id / Rangga Yusuf)

Selanjutnya, kata dia, untuk menu minumnya di Warung Iga Bakar juga menghadirkan empat varian.

Seperti es jeruk dibanderol Rp 5.000, es teh Rp 5.000, dan es dugan Rp 10 ribu.

Lalu aneka jus dibanderol Rp 10 ribu.

Sesuai namanya, menu spesialnya adalah iga bakar dengan harga Rp 30 ribu per porsinya.

