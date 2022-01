Harga Daging Ayam di Mesuji Lampung Capai Rp 37 Ribu Per Kilogram di Awal Tahun 2022

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, MESUJI -- Hampir sepekan usai tahun baru 2022, harga daging ayam broiler di sejumlah pasar di Kabupaten Mesuji tak kunjung turun.

Menurut penjual daging ayam broiler di Pasar Simpang Pematang Udin (43), kenaikan harga daging ayam tersebut terjadi sejak tahun baru 2022.

"Jadi waktu malam tahun baru itu harga daging ayam masih Rp 34 ribu per kilogram. Jadi naiknya harga ini pas tahun baru nya, naiknya sekitar Rp 3 ribuan," ujarnya, Sabtu (8/1/2022).

Ia menilai naiknya harga daging ayam di pasaran karena stok daging ayam yang menipis.

Kesempatan yang sama juga disampaikan oleh pedagang daging di Pasar Gedung Ram Tarni (49), menurutnya harga daging ayam saat ini mencapai Rp 36 ribu per kilogram.

Baca juga: Kuliner Lampung, Warung Iga Bakar di Mesuji

"Dari kenaikan harga ini juga mempengaruhi daya beli konsumen. Biasanya habis 1 kintal sekarang kurang dari itu," ujarnya.

Lebih lanjut, berdasarkan data yang dihimpun oleh Bagian Perekonomi dan Pembangunan, Sekdakab Mesuji, harga daging ayam disejumlah pasar berbeda-beda.

Sepertihalnya di Pasar Simpang Pematang harga ayam broiler per kilogram nya mencapai Rp 37 ribu, kemudian di Pasar KTM lebih tinggi harganya mencapai Rp 38 ribu per kilogram, dan Pasar Brabasan Rp 35 ribu per kilogram.

( Tribunlampung.co.id / M Rangga Yusuf )