Jadwal Liga Inggris Manchester City vs Chelsea dan Liverpool vs Brentford

Ilustrasi Jadwal Liga Inggris pekan 22 Manchester City vs Chelsea, Tottenham vs Arsenal, Liverpool vs Brentford, Aston Villa vs Manchester United.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut ini Jadwal Liga Inggris 2021/2022 pekan ke-22 mulai Sabtu - Minggu (15-16/1/2022).

Ada laga panas dan menarik sejumlah tim papan atas Liga Inggris seperti Manchester City vs Chelsea, Tottenham vs Arsenal, Liverpool vs Brentford dan Aston Villa vs Manchester United.

Duel Manchester City vs Chelsea dan Derby London Arsenal vs Tottenham di Jadwal Liga Inggris tayang via Live Streaming Mola TV.

Manchester City, Chelsea dan Liverpool masih saling kejar di posissi puncak, Arsenal Manchester United mengejar tiket Liga Champions.

Duel panas diprediksi akan berlangsung antara Man City vs Chelsea.

Kedua tim sama-sama berada di papan atas klasemen Klasemen Liga Inggris.

Manchester City memimpin 53 poin selisih 10 poin dengan Chelsea yang berada di urutan kedua.

Persaingan tak pernah kendur setelah tim-tim papan atas berhasil menuai hasil positif.

Manchester City masih berada di puncak klasemen sementara hingga awal 2022 ini.

Mereka unggul 10 angka dari Chelsea, dan 11 poin di atas Liverpool.