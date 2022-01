JADWAL Liga Inggris Man City vs Chelsea, The Citizens Patut Waspadai The Blues

Ilustrasi skuad Man City. Jelang jadwal Liga Inggris antara Man City vs Chelsea, skuad The Citizens patut mewaspadai The Blues yang baru saja menang besar.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jelang jadwal Liga Inggris antara Man City vs Chelsea, skuad The Citizens patut mewaspadai The Blues yang baru saja menang besar.

Diketahui, laga Man City vs Chelsea akan digelar di Etihad Stadium pada Sabtu 15 Januari 2022, pukul 19.30 WIB.

Adapun seluruh tayangan live Liga Inggris bisa disaksikan melalui link live streaming Mola TV.

Pertandingan Man City vs Chelsea akan laga menarik di pekan ke-22.

Pasalnya kedua tim kini berada di posisi puncak klasemen sementara Liga Inggris 2021-2022.

Manchester City memimpin dengan 53 poin, sedangkan Chelsea di urutan kedua dengan 34 poin.

Jika melihat selisih poin antara Man City dan Chelsea di klasemen Liga Premier Inggris bisa dikatakan perburuan gelar bisa tidak terlalu kompetitif dibanding beberapa minggu lalu.

Jelang laga big match Man CIty vs Chelsea, Skuad The Blues bisa menjadi sandungan bagi The Citizens

Man City vs Chelsea (AFP)

Pasalnya skuad Thomas Tuchel baru saja pesta gol usai mengalahkan Chesterfield di Piala FA.

Kemenangan tersebut bisa menjadi peringatan sekaligus warning buat skuad Pep Guardiola yang akan bertemu di di pekan ke-22 Liga Inggris.

