Polres Way Kanan Ringkus Pencuri 99 Tandan Sawit

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Tekab 308 Satreskrim Polres Way Kanan meringkus pelaku pencurian sawit di areal perkebunan PT Way Kanan Sawitindo Mas, Kampung Tanjung Raja Sakti, Kecamatan Blambangan Umpu.

Pelaku berinisial HP (24), warga Kampung Tanjung Raja Sakti, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung melalui Kasatreskrim AKP Andre Try Putra menerangkan, HP mencuri 99 tandan buah sawit pada Selasa (6/4/2021) lalu.

Saat itu ada dua orang yang membawa mobil pikap mengambil buah sawit di areal perkebunan PT Way Kanan Sawitindo.

Akibat pencurian tersebut, perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp 2.574.000.

Andre menjelaskan, HP diamankan petugas Satreskrim Polres Way Kanan, Kamis (6/1/2022).

Petugas berhasil mengamankan pelaku tanpa perlawanaan di rumahnya.

Andre menuturkan, HP adalah residivis kasus pencurian motor pada 2018 silam.

Atas perbuatannya, pelaku dapat diancam pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal tujuh tahun.

( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )