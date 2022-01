Ilustrasi. Info Motor, Harga Yamaha All New Nmax Monster Terbaru 2022.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Informasi terkait harga Yamaha All New Nmax Monster di awal tahun 2022 masih banyak dicari pencinta otomotif.

Baru-baru ini Yamaha All New Nmax memiliki tampilan yang berbeda.

Satu di antaranya yakni Yamaha All New Nmax Monster.

Sepeda motor tersebut dilengkapi stiker pada seluruh bodinya hingga tampak lebih menarik.

"Yamaha All New Nmax Monster pada dasarnya sama pada Nmax terbaru. Namun, penambahan stiker yang membedakan tampilan Nmax menjadi seperti ini," kata Ayu, sales counter Yamaha Lautan Teduh Teluk, Senin (10/1/2022).

Adapun harganya kini dibanderol dengan sebesar Rp 38.375.000.

Sedangkan harga Yamaha All New Nmax 155 C ABS, dibanderol mencapai Rp 38.375.000.

"Minimal DP kisaran Rp 4 jutaan," tutur Ayu.

Terdapat beberapa varian warna yang bisa dipilih oleh konsumen.

Yakni biru, merah, putih dan abu-abu.

"Tergantung selera customer dan biasanya menyesuaikan warna bawaan motor."

Disclaimer: Harga Yamaha All New Nmax Monster dapat berubah sewaktu-waktu.

( Tribunlampung.co.id / Riyo Pratama )