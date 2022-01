Polsek Penengahan Lampung Selatan Amankan 2 Pelaku Curat

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG SELATAN - Jajaran Unit Reskrim Polsek Penengahan berhasil mengamankan dua pelaku pencurian dengan pemberatan.

Kedua pelaku yakni RIS (22), warga Dusun Sri Pendowo, Desa Sri Pendowo, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan, dan IW (26), warga Dusun Taman Baru, Desa Taman Baru, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan.

Kapolsek Penengahan AKP Setio Budi Howo membenarkan pihaknya telah mengamankan dua orang pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, Senin (10/1/2022).

"Kedua pelaku kami amankan di tempat berbeda. RIS (pelaku curanmor) di Sri Pendowo Ketapang dan IW (penadah) di Taman Baru, Penengahan," kata Budi, Selasa (11/1/2022).

"Para pelaku kami amankan setelah kami mendapatkan laporan tindak pidana pencurian sepeda motor Honda Beat bernomor polisi BE 5263 OH warna putih biru yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 03.30 WIB di Dusun II Sri Pendowo, Desa Sri Pendowo Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan atas nama korban Supardi (50)," ujarnya.

Budi mengatakan, atas kejadian tersebut, korban melaporkan ke Polsek Penengahan.

"Kronologi kejadian pelaku yang belum diketahui identitasnya masuk ke rumah korban dengan cara merusak jendela bagian samping ruang tamu," katanya.

"Setelah berada di dalam rumah, pelaku langsung mengambil sepeda motor jenis Honda Beat nomor polisi BE 5263 OH yang diparkir di ruang tamu dan mendorong keluar melalui pintu utama rumah korban. Setelah dirasa aman, pelaku langsung melarikan kendaraan kendaraan hasil kejahatannya," jelasnya.

Budi mengatakan, pelaku bersama barang bukti sudah diamankan di Mapolsek Penengahan.

Saat ini kedua pelaku bersama barang bukti yakni 1 unit sepeda motor Honda Beat bernomor polisi BE 5263 OH warna putih biru, 1 STNK sepeda motor Honda Beat bernomor polisi BE 5263 OH atas nama M Aminudin Arhab beserta 1 buah BPKB, 1 unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa dokumen yang digunakan oleh pelaku saat melakukan curat di rumah korban.

Lalu uang sisa penjualan 1 unit sepeda motor Beat senilai Rp 600 ribu.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )