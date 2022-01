Info Motor, Awal Tahun Harga Honda BeAT Alami Perubahan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID,BANDARLAMPUNG - Info motor, berikut ini harga Honda BeAT di awal tahun 2022.

Sejauh ini motor skutik menjadi andalan bagi masyarakat indonesia.

Pasalnya, harga dan pilihannya beragam, membuat motor tanpa tranmisi ini bisa menyasar berbagai kalangan.

Honda jadi salah satu pabrikan sepeda motor yang menawarkan beragam model, mulai dari motor matic 110 cc hingga 250 cc.

SC deler Tunas Dwipa Matra Pramuka, Sancia menyampaikan, Honda Beat merupakan motor terlaris terjual pada 2021 kemarin.

"Memasuki tahun 2022 harga Honda Beat sedikit mengalami perubahan," kata Sancia pada Rabu, (12/1/2021).

Lebih lanjut Sancia memaparkan perbandingan harga Beat tahun 2021 dan di tahun 2022.

"Pada akhir tahun 2021 kemarin, New Honda Beat Sporty CBS dipasarkan dengan harga on the road (OTR) Lampung Rp17.539.500.

"Sedangkan di awal tahun 2022 ini harga Beat dibandrol dengan harga, Rp17.789.500 sesuai on the road (OTR) Lampung," ujarnya.

Artinya ada selisih kisaran Rp 200 ribu dari harga sebelumnya.

Itulah, harga Honda BeAT di per Januari 2022.

Disclaimer harga bisa berubah sewaktu-waktu.

( Tribunlampung.co.id / Riyo Pratama )