Lakalantas Beruntun Jl Cut Nyak Dien, Avanza Abu-abu Sempat Kabur Hindari Diamuk Massa 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Kecelakaan beruntun kembali terjadi pada Selasa (11/1/2022) sekira pukul 23.00 WIB.



Kecelakaan yang terjadi di Jalan Cut Nyak Dien, Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung melibatkan tiga unit mobil saling bertabrakan.



Antara lain Avanza warna putih nomor polisi BE 1926 AMD, Avanza warna hitam nomor polisi BE 1844 YR dan Avanza warna abu-abu yang kabur nomor polisi BE 1538 CT.



Informasi dihimpun, kecelakaan bermula saat Avanza abu abu dari arah Palapa menuju Kaliawi ingin menyalip kendaraan Avanza Hitam.



Saat Avanza abu-abu ini mau nyalip, tiba tiba dari arah berlawanan muncul Avanza warna putih sehingga terjadilah tabrakan.



Menurut keterangan warga sekitar, Soleh (34) mengatakan ia bersama adiknya sempat mengejar pengemudi Avanza abu abu yang kabur.



Soleh menyebut dirinya mengejar pengemudi tersebut sampai ke rumah, tak jauh dari lokasi kejadian.

"Dia kabur karena takut diamuk massa. Saat di rumahnya, dia menyerahkan diri," kata Soleh, Rabu (12/1/2022).



Akhirnya Soleh mengajak pelaku agar mau bertanggungjawab dan membawanya ke rumah para korban .



"Saya bawa ke rumah para korban agar dia mau ganti rugi. Katanya dia mau tanggungjawab," kata Soleh, tanpa menyebutkan identitas pria tersebut.