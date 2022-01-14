Otomotif
Info Mobil Terbaru, Daftar Harga Toyota All New Avanza 2022
Sedangkan All New Avanza tipe G ke atas mengusung mesin 1.500 cc 4-silinder dengan teknologi dual VVT-i.
Penulis: Hurri Agusto | Editor: Daniel Tri Hardanto
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Seperti generasi sebelumnya, Toyota All New Avanza mengusung dua pilihan mesin.
Toyota All New Avanza Tipe terendah menggunakan mesin 1.300 cc 4-silinder dengan teknologi dual VVT-i.
Sedangkan All New Avanza tipe G ke atas mengusung mesin 1.500 cc 4-silinder dengan teknologi dual VVT-i.
Berbekal mesin tersebut, mobil ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 106 hp pada rpm 6000.
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Toyota All New Avanza pada awal 2022 ini dibanderol mulai Rp 267.460.000 sampai Rp 307.560.000.
Berikut daftar harga Toyota All New Avanza di Lampung pada awal 2022.
All New Avanza 1.5 G M/T: Rp 267.460.000
All New Avanza 1.5 G CVT: Rp 281.960.000
All New Avanza 1.5 G CVT TSS: Rp 307.560.000
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Toyota All New Avanza telah disematkan sejumlah fitur canggih.