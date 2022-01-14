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Otomotif

Info Mobil Terbaru, Daftar Harga Toyota All New Avanza 2022

Sedangkan All New Avanza tipe G ke atas mengusung mesin 1.500 cc 4-silinder dengan teknologi dual VVT-i.

Penulis: Hurri Agusto | Editor: Daniel Tri Hardanto
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Tribunlampung.co.id / Hurri Agusto
Toyota All New Avanza 1.5 G CVT TSS. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Seperti generasi sebelumnya, Toyota All New Avanza mengusung dua pilihan mesin.

Toyota All New Avanza Tipe terendah menggunakan mesin 1.300 cc 4-silinder dengan teknologi dual VVT-i.

Sedangkan All New Avanza tipe G ke atas mengusung mesin 1.500 cc 4-silinder dengan teknologi dual VVT-i.

Berbekal mesin tersebut, mobil ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 106 hp pada rpm 6000.

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Toyota All New Avanza pada awal 2022 ini dibanderol mulai Rp 267.460.000 sampai Rp 307.560.000.

Toyota All New Avanza 1.5 G CVT TSS 22
Toyota All New Avanza 1.5 G CVT TSS.

Berikut daftar harga Toyota All New Avanza di Lampung pada awal 2022.

All New Avanza 1.5 G M/T: Rp 267.460.000

All New Avanza 1.5 G CVT: Rp 281.960.000

All New Avanza 1.5 G CVT TSS: Rp 307.560.000

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Toyota All New Avanza telah disematkan sejumlah fitur canggih.

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Tribun Lampung
Hurri Agusto
Sumber: Tribun Lampung
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