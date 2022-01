Info Motor, Harga Terbaru dan Spesifikasi Honda Sonic 150R

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Memasuki awal tahun 2022 harga Honda Sonic 150R terdapat perubahan.

Honda Sonic 150R sepeda motor bebek sport bermesin 150 cc yang diproduksi oleh Astra Honda Motor di Indonesia.

Sepeda motor ini pertama kali diluncurkan pada tanggal 5 Agustus 2015 bersamaan dengan versi baru dari CB150R.

Sedangkan Honda Sonic 150R memiliki dua tipe yaitu, Sonic 150R MMC dan Sonic 150R HRR MMC / BK MATE.

Memasuki awal tahun 2022 kini harga Honda Sonic sedikit lebih mahal dari tahun sebelumnya.

SC deler Bintang Kharisma Jaya Bandar Lampung, Retno menjelaskan harga terbaru Honda Sonic 150R.

"Per Januari 2022 ini Honda Sonic 150R MMC dibandrol dengan harga Rp 24.564.500 on the road Lampung.

"Sebelumnya di akhir tahun 2021 kemarin, Honda Sonic 150R MMC harganya masih Rp 24.364.500."

Sedangkan untuk di tipe HRR MMC / BK MATE, per Januari ini dibandrol dengan harga Rp 24.910.840," kata Retno pada, Jumat (14/1/2021).

Terlepas dari itu berikut ini spesifikasi Honda Sonic 150R.

