HASIL Man City vs Chelsea, The Blues Kalah 1-0, Thomas Tuchel Kritik Habis Romelu Lukaku

OLI SCARFF / AFP

Kiper Chelsea Kepa Arrizabalaga coba tahan tendangan pemain tengah Man City, Jack Grealish. Dalam laga itu, The Blues kalah 1-0 atas tuan rumah. Simak, hasil Liga Inggris antara Man City vs Chelsea, skuad The Blues kalah 1-0, Thomas Tuchel kritik habis Romelu Lukaku.