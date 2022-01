Ilustrasi : Jadwal Liga Inggris 2021-2022 Pekan ke-23 Manchester United Vs West Ham - Chelsea Vs Tottenham

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Jadwal Liga Inggris 2021-2022 pekan ke-23 akan dimulai Sabtu 22 Januari 2022.

Sejumlah laga menarik dan panas akan tersaji di pekan ke 23 diantaranya laga Chelsea Vs Tottenham Hotspurs

Kemudian Manchester United Vs West Ham dan Crystal Palace Vs Liverpool

Duel Manchester United Vs West Ham, Crystal Palace Vs Liverpool dan Southampton Vs Manchester City di Jadwal Liga Inggris pekan ini bisa diakses via Live Streaming Mola TV.

Man United dan West Ham di pekan ke-22 sama-sama gagal meraup tiga poin.

Man United yang diasuh pelatih sementara Ralf Rangnick hanya bermain imbang 2-2 dengan Aston Villa dalam lanjutan pekan ke-22 Liga Inggris 2021-2022.

Pertandingan Man United vs Aston Villa di gelar di Stadion Villa Park pada Minggu (16/1/2022).

Man United berhasil unggul dua gol terlebih dahulu melalui brace Bruno Fernandes pada menit ke-6 dan 67.

Namun, kebintangan Bruno Fernandes tak berujung dengan kemenangan MU.