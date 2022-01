Polres Way Kanan Bersama PTPN VII Gelar Vaksinasi Massal, Target 1.000 Vaksin.

Dokumen Humas Polres Way kanan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Dalam rangka percepatan dan pemulihan ekonomi masyarakat, Polres Way Kanan menggandeng PTPN VII menggelar kegiatan vaksinasi di ruang lingkup perusahaan.

Hingga saat ini capaian Polres sebanyak 30.005 dosis.

“Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan vaksinasi di Way Kanan ini, dimana hingga saat ini Polres Way Kanan 30.005 dosis,” ungkap PS Kasidokkes Polres Way Kanan Bripka Adi Sugianto, Senin 17 Januari 2022.

Diketahui, Kabupaten Way Kanan termasuk dalam rangking tercepat di antara kabupaten lain dalam program vaksinasi oleh karena itu dalam hal tetap meningkatkan rangking percepatan vaksinasi dan mewujudkan pemulihan ekonomi masyarakat.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung melalui Kapolsek Blambangan Umpu Kompol A Yudi Taba mengatakan bahwa Polres Way Kanan bersama PTPN VII yang jumlah karyawannya mencapai 1.900 jiwa.

"Iya kegiatan kita hari ini adalah vaksin tahap kedua yang bertempat di lingkungan perusahaan PTPN VII bersama Dinas Kesehatan,TNI yang rencananya target 1.000 vaksin,” ujar Kapolsek.

Kapolsek juga menjelaskan bagaimana pelaksanaan vaksinasi masyarakat yang sedikit terhambat dikarenakan rutinitas masyarakat, namun pelaksanaan kegiatan tersebut tetap berlansung.

“Kami sabar menunggu masyarakat hadir, harapan kami Polres Way Kanan bersama TNI dan dinas kesehatan iyalah semoga Kabupaten Way Kanan bisa mencapai 100 persen dalam hal percepatan vaksinasi ," tegas Kapolsek.

(Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)