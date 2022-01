Selesai Apel Pagi 20 Personel Polres Way Kanan Dites Urine Secara Mendadak

Tes urine personel Polres Way Kanan.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Wakapolres Way Kanan Kompol Evinater Siallagan selesai pelaksanaan apel pagi secara acak dan dadakan melaksanakan test urine terhadap personel di Lapangan Apel Mako Polres Way Kanan, Selasa (18/1/2022).

Kegiatan dihadiri pejabat utama, anggota dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri Polres Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung melalui Wakapolres Way Kanan Kompol Evinater Siallagan menyampaikan bahwa polisi memiliki peran sebagai pelayan masyarakat harus memberikan contoh perilaku kehidupan yang baik bagi warga masyarakat

Oleh karena itu, selesai pelaksanaan apel pagi, Wakapolres Kompol Evinater Siallagan melakukan test urine terhadap personel secara acak dan mendadak dengan melibatkan Sipropam dan Satresnarkoba Polres Way Kanan.

"Kegiatan ini sebagai wujud untuk mengantisipasi adanya keterlibatan anggota dalam peredaran maupun pengguna narkoba, khususnya dilingkungan personil jajaran Polres Way Kanan,” katanya.

“Namun jika ada anggota terbukti yang melanggar aturan maka akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” tegas Wakapolres.

Hasilnya berdasarkan pemeriksaan menggunakan Rapid Diagnostic Test Merk Answer satu parameter terhadap 20 personel Polres Way Kanan hasil urinenya negatif mengandung narkoba.

(Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)