TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Adhisty Zara banjir komentar seusai unggah foto bareng pacar baru di akun Instagram pribadinya.

Diketahui, baru-baru ini artis Adhisty Zara memperkenalkan pacar barunya kepada publik.

Kisah asmara Adhisty Zara itu terungkap ke publik dan menuai sorotan dari netizen

Kali ini ia bersama kekasih barunya membagikan momen baru ke Instagram.

Lewat Instagram-nya @zaraadhsty, Zara mengunggah foto bersama pacarnya disertai keterangan, "From this > to this HAHAH."

Baca juga: Adhisty Zara dan Arbani Yasiz Ditegur Mesraan di Pinggir Jalan

Zara mengunggah 2 foto di akun Instagramnya.

Slide pertama menampilkan foto Zara dan kekasih yang berfoto di depan kaca dan terlihat masih canggung dengan memberikan jarak.

Sementara di foto kedua, mereka sudah saling pandang dengan tatapan cinta, berdekatan dan bermesraan.

Unggahan itu tentunya mendapat berbagai macam reaksi, dari yang tulus mendoakan hingga ada netizen yang julid.

Komentar tersebut antara lain:

Baca juga: Akun Instagram Adhisty Zara Hilang, Pilih Curhat di Twitter