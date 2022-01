Janji Ferry Irawan Sambil Cium Pipi Ibu Venna Melinda

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ferry Irawan ucapkan janji manis sambil mencium pipi ibu dari Venna Melinda.

Jelang pernikahan Venna Melinda dan Ferry Irawan, keduanya banyak menghabiskan waktu bersama bersama keluarga.

Baru-baru ini Ferry dan Venna terlihat bertemu dengan ibu dari keduanya.

Hal itu diabadikan dalam akun instagram keduanya @vennamelindareal dan @ferryirawanoficial pada Kamis (20/1/2022).

Venna Melinda tampak mengunggah empat foto di akun instagramya.

Baca juga: Ferry Irawan Gabung dengan Partai Nasdem, Venna Melinda Pilih Mundur

"My beloved Mom @rachmaayumade , my beloved Abi @ferryirawanofficial , My beloved Mom @nuryattyindra," tulis Venna Melinda.

Yang menjadi sorotan dalam foti itu terlihat Ferry Irawan mencium pipi ibu Venna Melinda.

Ferry Irawan pun turut mengomentari foto tersebut dengan ucapan sebuah janji.

Ferry Irawan berjanji akan menjaga ketia wanita dalam foto tersebut diseluruh sisa umurnya.

"Tiga wanita yang aku muliakan dalam sisa hidupku. Mami Nur @nuryattyindra, Mami Ayu @rachmaayumade and the one and only my Mena @vennamelindareal," tulis Ferry Irawan.

Baca juga: Ibunda Venna Melinda Syok dengan Ferry Irawan, Sama Sekali Tak Ada Usaha