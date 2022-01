Info Mobil, Apa Itu Fitur Honda Sensing

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat sejumlah produsen mobil terus melakukan inovasi terhadap produk-produknya.

Honda adalah salah satu produsen mobil yang melakukan inovasi terhadap produknya dengan menghadirkan fitur Honda Sensing.

Lalu, apa itu fitur Honda Sensing?

Kenyamanan serta keselamatan saat berkendara merupakan salah satu faktor penting bagi setiap pengemudi.

Hal ini membuat Honda berusaha meminimalisir potensi bahaya dalam berkendara baik untuk pengemudi maupun penumpang.

Menurut Hidayatullah, Sales Executive Honda Arista Lampung, Honda Sensing merupakan fitur keselamatan tambahan yang terpasang pada mobil tertentu milik honda.

"Honda Sensing ini adalah fitur canggih yang cuma terdapat di beberapa mobil Honda," ungkap Hidayat.

Adapun sejumlah mobil Honda yang sudah memiliki fitur Honda Sensing diantaranya Honda Accord, Honda CR-V, Honda Odyssey, All New Honda Civic RS dan All New Honda BR-V.

Adapun sejumlah teknologi yang ada di dalam fitur Honda Sensing meliputi, Collision Mitigation Brake System, Lane Keeping Assist System, Road Departure Mitigation System, Adaptive Cruise Control, Auto High-Beam, dan Lead-Car Departure Notification.

Berikut ini penjelasannya:

