BREAKING NEWS Kecelakaan di Kota Agung Barat, Tiga Korban Meninggal Dunia Satu Keluarga

Anggota Satlantas Polres Tanggamus lakukan olah TKP lakalantas di Jalinbar ruas Pekon Way Gelang, Kota Agung Barat.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TANGGAMUS – Kecelakaan maut terjadi di jalan lintas barat (Jalinbar) di Way Gelang, Kota Agung Barat, pada minggu (23/1/2022), sekira pukul 07.00 WIB.

Kecelakaan mengakibatkan 3 orang yang merupakan satu keluarga meninggal dunia.

Kecelakaan maut melibatkan mobil pickup Mitsubishi L300 dengan sepeda motor matik.

Menurut Kanit Lakalantas Satuan Lalu Lintas Polres Tanggamus Brigpol Kuswanto, lakalantas melibatkan sepeda motor Honda Beat bernomor polisi BE 3522 ZJ dengan mobil Mitsubishi L300 bermuatan pasir nopol BE 9591 ND.

"Sopir Mitsubishi L300 bernama Sugiono (39). Dia warga Kampung Sawah RT 03 RW 05 Pekon Kusa, Kecamatan Kota Agung. Saat ini sopir melarikan diri," ujar Kuswanto, mewakili Kasat Lantas Polres Tanggamus AKP Jonnifer Yolandra.

Sedangkan pengendara sepeda motor matik, satu keluarga. Yakni, Edi Setiawan (41) yang mengendarai motor. Lalu, Helda (37) istrinya dari Edi dan Naviya Keysa (6) anak mereka.

Ketiganya merupakan warga Pekon Way Panas, Kecamatan Wonosobo.

Ketiganya meninggal dunia karena mengalami luka serius pada bagian kepala. Ketiganya sempat dilarikan ke rumah sakit RSUD Batin Mangunan, Kota Agung.

"Satu keluarga itu meninggal dunia dengan kondisi luka parah. Ketiga korban meninggal dunia saat sudah tiba di RSUD Batin Mangunang Kota Agung," jelas Kuswanto. (Tribunlampung.co.id / Tri Yulianto)