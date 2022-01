TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Harga emas di Bandar Lampung mengalami kenaikan. Tak hanya emas 24 karat, tapi juga emas lainnya.

Pemilik Toko Emas dan Berlian Safari Maya Maharani mengatakan, harga emas di tokonya mengalami kenaikan Rp 10 ribu per gram sejak tiga hari yang lalu.

Kini harga emas 24 karat Rp 860 ribu per gram. Emas 70 persen Rp 650 ribu per gram, emas 75 persen Rp 700 ribu per gram, emas dubai (emas 23 karat) Rp 800 ribu per gram.

Hal yang sama juga dikatakan oleh pemilik Toko Emas Dubai Uda Anto.

Dirinya mengatakan, harga emas cenderung mengalami kenaikan. Namun kenaikan harganya tidak banyak.

"Harga emas 24 karat mengikuti harga pasaran dunia. Sedangkan harga emas 70, 75, 420, dan 375 persen mengikuti harga pasaran lokal," kata Uda Anto, Minggu 23 Januari 2022.

Kini harga emas 24 karat Rp 840 ribu per gram, emas 75 persen Rp 760 ribu per gram, emas 70 persen Rp 720 ribu per gram, lalu emas muda (420 persen Rp 480 ribu per gram dan 375 persen Rp 435 ribu per gram).

Hal berbeda dikatakan Pengelola Toko Emas Murni Jaya Ice. Harga emas di tokonya hingga saat ini masih stabil. Harga emas 24 karat masih Rp 830 ribu per gram.

"Harga emas 8 karat Rp 300 ribu per gram, dan harga emas 10 karat Rp 400 ribu per gram," kata Ice.

(Tribunlampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)