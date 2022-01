TRIBUNLAMPUNG.CO.ID -- Stefan William pamer foto cium pacar baru, duda Celine Evangelista malah banjir kritikan dari netizen.

Diketahui, Stefan William banjir kritikan setelah go public dengan kekasihnya.

Pajang foto dicium mesra pacar baru, mantan Celine Evangelista dinasihati agar ingat anak.

Betapa tidak, baru bercerai pada 18 Oktober 2021, Stefan William sudah go public memamerkan gandengan baru.

Hal itu seperti tampak dalam unggahan Reels di akun Instagram Stevan William, @stefannwilliam, pada 2 Januari 2022.

Dalam Reels yang diunggah Stefan William tersebut berisi kompilasi fotonya bersama sang kekasih.

Bahkan dalam satu foto, tampak Stefan William mencium mesra sang wanita.

Diketahui wanita tersebut bernama Ria Andrews yang merupakan seorang travel blogger.

Stefan William kemudian menuliskan harapannya di caption.

"Hoping the New Year keeps you next to me and brings us many special moments together (Berharap tahun baru membuatmu tetap di sampingku dan membawa kita banyak momen spesial bersama)," tulis Stefan William.

