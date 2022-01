Capai Rekor Tertinggi, Harga Sawit di Mesuji Tembus Rp 3.400

Petani Sawit di Kabupaten Mesuji. Harga sawit di Mesuji tembus Rp 3.400 per Kg

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, MESUJI - Harga sawit di penghujung akhir 2021 hingga saat ini terus berangsur naik, hingga pada puncaknya harga sawit tembus Rp Rp 3.400 per Kg, Senin (24/1/2022).

Menurut Kepala Bagian (Kabag) ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mesuji Arif Arianto, harga sawit saat ini mencapai harga tertinggi sepanjang sejarah.

"Setelah kita melihat harga sawit yang terus mengalami kenaikan, hingga saat ini pada puncaknya mencapai Rp 3.400 per kg, yang seminggu sebelumnya dihargai Rp 3.250 per kg," ujarnya saat melihat update harga komoditas utama Kabupaten Mesuji per 24 Januari 2021.

Arif mengatakan adapun harga sawit yang mengalami kenaikan berdasarkan harga jual di PT Tunas Baru Lampung.

Sedangkan untuk PT Garuda Bumi Perkasa juga alami kenaikan harga mencapai Rp 3 ribu per kg.

Untuk Minggu sebelumnya di harga Rp 2.950 ribu per kg.

Lalu untuk singkong di PT Lambang Jaya mengalami peningkatan diharga Rp 1.500 per kg, PT Budi Strarch dan Sweetener harga naik mencapai Rp 1.210 ribu per kg.

Begitupula untuk PT Sari Agro Manunggal harga mencapai Rp 1.445 per kg.

"Namun untuk karet sendiri harga turun sedikit, di PT Tunas Baru Lampung harga mencapai Rp 12.485 per kg," jelasnya.

Lebih lanjut, Arif menjelaskan untuk gabah kering sendiri tidak ada perubahan harga dari minggu sebelumnya, saat ini harga di PT Buyung Poetra Sembada mencapai Rp 5 ribu per kg.

(Tribunlampung.co.id /M Rangga Yusuf)